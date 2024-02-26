В Совфеде заявили о «разбалансировке системы» в США

Сенатор Пушков: в США происходит «разбалансировка системы» из-за ряда проблем

В США наблюдается «разбалансировка системы» из-за ряда накопившихся проблем, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Более 34 триллионов долларов госдолга, острый конфликт между администрацией и палатой представителей, непримиримая война между Байденом и Трампом, постоянная угроза "шатдауна", противостояние между Техасом и Вашингтоном по поводу южной границы», — перечислил проблемы США сенатор.

Он подчеркнул, что все эти противоречия обостряются в канун выборов президента США и ожесточенной борьбы за Белый дом. По мнению Пушкова, сам факт борьбы за власть в условиях раскола американского общества может спровоцировать гражданский конфликт. В такой ситуации тема поддержки Украины и другие надуманные приоритеты могут стать катализатором более крупных разногласий, считает парламентарий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о вовлеченности США в конфликт на Украине. По его мнению, этот факт может затянуть специальную военную операцию (СВО), но не изменить ее ход.