В Кремле заявили о вовлеченности США в конфликт на Украине. Как это повлияет на продолжительность СВО и ее цели?

В Кремле допустили увеличение сроков СВО из-за вмешательства Запада

Вовлеченность США в конфликт на Украине может затянуть специальную военную операцию (СВО), но не изменить ее ход. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, спецоперация начиналась против Украины, однако со временем приняла форму войны с коллективным Западом.

Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить ход вещей не может Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков добавил, что спецоперация будет идти до выполнения всех ее целей.

Ранее в Кремле напомнили о целях спецоперации

7 февраля Дмитрий Песков подчеркивал, что все заявленные цели спецоперации сохраняют свою актуальность, они давно известны и за время ее проведения не изменились.

Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В более широком плане, отметил он, одной из целей СВО является обеспечение безопасности России на фоне попыток разрушить нейтральный статус Украины, втянуть ее в НАТО и подтянуть военную инфраструктуру альянса к российским границам.

Путин обвинил Запад в извращении его слов о причинах СВО

15 февраля президент России Владимир Путин в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным поделился впечатлениями от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и в ее свете вновь затронул тему начала спецоперации.

Так, глава государства обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании слов, которые он говорил о причинах начала СВО. В частности, он назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и поблагодарил Карлсона за посредничество в коммуникации.

То, что они смотрят, слушают, — хорошо. Но то, что они извращают то, что я говорил, — это плохо. И передергивают карту. Потому что я ничего подобного не говорил: я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию Владимир Путин президент России

Путин напомнил о записи его интервью и предложил западным лидерам: «пусть покажут, где конкретно я об этом сказал». Он указал, что говорил о том, «что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток».

Я говорил о другом. Я говорил о том, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Кстати говоря, это было сказано прежде всего устами тогдашнего генерального секретаря НАТО — им был представитель Федеративной Республики Германия. Это он сказал: "ни дюйма на восток". Потом пять расширений, полный обман Владимир Путин президент России

Российский президент также назвал триггер для начала СВО

Кроме того, Путин в беседе с Зарубиным подчеркнул, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности». Он отметил, что об этом сказал в интервью Карлсону.

Однако, продолжил он, непосредственным триггером для начала спецоперации стал отказ Киева от выполнения «Минских договоренностей» и непрекращающиеся атаки «на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса» с многочисленными человеческими жертвами.

Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми Владимир Путин президент России

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.

После общения с российским лидером Такер Карлсон признался, что его удивила готовность Путина к мирному разрешению противостояния с Украиной.