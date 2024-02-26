Врач назвал лучший вид кардиотренировки

Кардиолог Денис Соколов назвал быструю ходьбу лучшей тренировкой

Быстрая ходьба, особенно в гору или под наклоном — это лучший вид кардиотренировки, заверил кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвал правила применения этой физической активности в жизни.

По мнению эксперта, быстрая ходьба для здорового человека имеет множество преимуществ перед другими видами спорта. Ходить можно когда угодно и где угодно — в парке, на стадионе, вокруг дома. Кроме того, этот вид физической активности не требует особых условий и физической подготовки. С помощью быстрой ходьбы можно укрепить сосуды и мышцы сердца, улучшить кровообращение, поддерживать уровень сахара в крови на нужном уровне и улучшить сон.

Занятия спортом помогают бороться с плохим настроением и депрессией, так как во время тренировок вырабатывается гормон счастья серотонин Денис Соколов кардиолог

Тем же, кто хочет усилить нагрузку, следует шагать в гору, продолжил кандидат медицинских наук. Именно такая нагрузка максимально благоприятно сказывается на здоровье сердца. Однако выполнять упражнение нужно без переутомления, по силам, добавил кардиолог. У занимающегося человека не должны кружиться голова, появляться одышка или повышаться пульс. При этих симптомах скорость ходьбы необходимо снизить.

Также специалист рассказал, что ходьбу можно сочетать с плаванием. Занятия в бассейне тоже хорошо тренируют сердечно-сосудистую систему, но без нагрузки на суставы.

Оптимальной нагрузкой для обычного здорового человека являются семь получасовых энергичных прогулок в неделю, заключил врач.

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