Зампред партии Пашиняна станет новым министром экономики Армении

Депутат Папоян сменит Керобяна на посту министра экономики Армении

Зампред партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор», депутат Геворг Папоян станет новым министром экономики республики. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Политическая команда решила, что я продолжу свою государственную службу на посту министра экономики», — отметил он, подчеркнув, что будет не пророссийским и не прозападным, а проармянским министром.

Министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил о своей отставке на фоне скандала о коррупции в министерстве 14 февраля.

На следующий день после этого его доставили в Следственный комитет Армении. Незадолго до этого в отношении чиновника возбудили уголовное дело по факту коррупции.