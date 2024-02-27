50-летняя Моника Левински стала лицом модного бренда

Бывшая стажерка Белого дома Моника Левински стала лицом модного бренда

Бывшая стажерка Белого дома, американский модельер, психолог, предпринимательница, писательница и активистка Моника Левински стала лицом модного бренда Reformation. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость, прославившаяся из-за скандала на сексуальной почве с участием экс-президента США Билла Клинтона, снялась для рекламной кампании марки. Она примерила офисную одежду, в том числе черное приталенное платье длины миди и красный топ в сочетании с юбкой солнце аналогичного цвета. Кроме того, героиня фотосессии надела брючный костюм молочного оттенка в комбинации с топом с глубоким декольте.

В то же время Левински совместно с некоммерческой организацией Vote.org призвала соотечественников участвовать в грядущих выборах президента в стране.

О романе Клинтона со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Первые доказательства неуставных отношений собрала сотрудница Белого дома Линда Трипп, которая тайно записывала разговоры любовников. Глава государства сначала открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с Левински в интимной связи. Клинтона обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента. По итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

В январе британский актер Идрис Эльба стал лицом американского бренда Calvin Klein. Звезда фильмов «Рок-н-рольщик» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» снялся в рекламной кампании новой коллекции базовой одежды упомянутого модного дома.