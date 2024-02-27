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23:53, 27 февраля 2024Спорт

Американский боксер захотел получить российское гражданство

Американский боксер Деандре Сэвейдж захотел получить российское гражданство

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Американский боксер Деандре Сэвейдж захотел стать гражданином России. Об этом «Матч ТВ» сообщил депутат Государственной думы от Белгородской области Никита Румянцев.

«Пока это устное желание, но мы окажем Сэвейджу всю необходимую помощь в оформлении», — заявил Румянцев.

2 марта Сэвейдж проведет бой с российским боксером Дмитрием Кудряшовым, который выйдет на ринг впервые с апреля прошлого года. В активе американца четыре победы в четырех боях.

9 января российский паспорт получил американский боксер Кевин Джонсон. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович

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      Алексей Гусев
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