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07:01, 28 февраля 2024Спорт

Бразильский футболист ЦСКА оценил правдоподобность стереотипов о русских

Бразилец из ЦСКА Келлвен заявил, что стереотипы о русских неправдоподобны

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Келлвен оценил правдоподобность стереотипов о русских. Его слова приводит «РБ Спорт».

По его словам, они не соответствуют действительности. «За три месяца я здесь не увидел ни пьяных, ни медведей. Так что уверенно могу разбить эти мифы», — завил Келлвен.

Футболист добавил, что не испытал сложностей с адаптацией в России. «Моей супруге понравился город, окружение, так что мы себя чувствуем здесь абсолютно в своей тарелке», — заявил бразилец.

Келлвен перешел в ЦСКА в сентябре 2023 года, подписав с командой пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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      Алексей Гусев
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