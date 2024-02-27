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17:27, 27 февраля 2024Россия

Назван срок зачистки Авдеевки от мин

Военный Дандыкин: Авдеевку зачистят от мин в течение весны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Авдеевка будет полностью зачищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов в течение весны, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Там много сюрпризов оставили, скорее всего. Работа плотная, но ребята умеют работать. У наших саперов огромный опыт разминирования, они одни из, если не самые лучшие в мире. Я думаю, площадь Авдеевки позволяет это сделать в не столь далекие сроки. Конечно, в Мариуполе гораздо сложнее было, но все равно это десятки квадратных километров территории. Наиболее длительно это будет, конечно же, на заводе Коксохим, вокруг Авдеевки. Помимо того, важна безопасность, чтобы не было потерь. Я думаю, уже сейчас результаты очень большие, весной управятся», — поделился эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщали, что военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» каждый день уничтожают в Авдеевке, которую Вооруженные силы России взяли под контроль, до 400 мин.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Главным очагом сопротивления был авдеевский коксохимический завод — о полном контроле над ним сообщалось спустя два дня после взятия города.

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      Варвара Кошечкина
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