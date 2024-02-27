Муфтий прокомментировал приговор поджигателю Корана

Волгоградский муфтий Кифах назвал приговор Журавелю назиданием для других

Приговор сжегшему Коран Никите Журавелю является справедливым и поможет избежать повторения подобных случаев. Об этом заявил муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах в беседе с журналистами «Газеты.Ru».

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года заключения.

«Пусть [приговор] будет назиданием для других», — сказал Кифах. Он отметил, что принятое судом решение свидетельствует о приверженности государства традиционным ценностям и показывает сплоченность населяющих Россию народов.

В мае 2023 года Журавель сжег Коран перед волгоградской мечетью. После задержания он сообщил, что сделал это за вознаграждение по заданию украинских спецслужб.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева назвала приговор Журавелю жестким и сказала, что с учетом отбытого в следственном изоляторе срока фигуранта могли бы не отправлять в колонию. «Коран сжигать нельзя, кто ж этого не понимает. За свое преступление Никита получил с лихвой, а вот за его избиение [в СИЗО] не ответил никто», — заявила Меркачева.