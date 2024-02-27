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18:43, 27 февраля 2024Силовые структуры

Обвинение затребовало сроки для плененных на Украине иностранных наемников

Обвинение затребовало сроки трем британским, шведскому и хорватскому наемникам

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Суд приступил к прениям по уголовному делу в отношении пяти плененных на Украине иностранных наемников. Об этом во вторник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Обвинение потребовало приговорить к 21 году колонии строгого режима гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Пребега Векослава и британца Джона Хардинга. К пяти и шести годам строгого режима обвинение потребовало приговорить британцев Дилана Хили и Эндрю Хилла. Им вменяется наемничество и участие в боевых действиях на Украине. Иностранцы были взяты в плен на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Арестованные наемники содержались под стражей в Донецком следственном изоляторе Министерства юстиции. Однако там сообщили, что их передали уполномоченным лицам в соответствии с постановлением Госкомитета обороны ДНР «О некоторых вопросах передачи пленных» от 20 сентября 2022 года.

Слушанья по уголовному делу иностранных наемников начались в Южном окружном военном суде в апреле 2023 года.

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