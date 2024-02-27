Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:09, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россияне продавали землю по фиктивным бумагам и заполучили 58 миллионов рублей

В Сочи суд приговорил группу мошенников за аферы с земельными участками

Фото: Unsplash

В Сочи суд приговорил группу из четверых местных жителей за аферы с земельными участками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Россиян признали виновными по статье 159 УК РФ. Одна из подсудимых также виновна по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. В зависимости от роли каждого им назначены наказания от пяти с половиной до восьми лет лишения свободы. Отбывать наказания они будут в колониях строгого и общего режима. Суд также велел выплатить материальный ущерб на более чем 58 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2019 году жительница Сочи разработала схему преступления и вовлекла в нее остальных подсудимых. Осужденные искали земельные участки, которые по поддельным документам продавали знакомым, а затем уже официально перепродавали другим покупателям. Так они заполучили более 58 миллионов рублей, продав три участка. В 2021 году деятельность банды пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Участок одной из пострадавших, стоимость которого оценивалась в 15 миллионов рублей, они продали при помощи такой схемы — женщине доставили цветы и попросили предъявить паспорт для фото-фиксации получения букета. Ее сфотографировали, а после подделали документ и продали участок.

Ранее в Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, который подарил пенсионерке цветы и лишил ее 1,8 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Центробанк заявил о сохранении ограничений на снятие валюты

      Раскрыты самые популярные направления для пляжного отдыха в начале весны

      Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

      Заработала инвестиционная карта России

      Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

      Великобритания сообщила об отсутствии планов по размещению войск на Украине

      Пара отправилась в круиз по Карибскому морю на яхте и бесследно исчезла

      В сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер фразой «сделано в Китае»

      Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше