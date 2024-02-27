Россияне продавали землю по фиктивным бумагам и заполучили 58 миллионов рублей

В Сочи суд приговорил группу мошенников за аферы с земельными участками

В Сочи суд приговорил группу из четверых местных жителей за аферы с земельными участками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Россиян признали виновными по статье 159 УК РФ. Одна из подсудимых также виновна по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. В зависимости от роли каждого им назначены наказания от пяти с половиной до восьми лет лишения свободы. Отбывать наказания они будут в колониях строгого и общего режима. Суд также велел выплатить материальный ущерб на более чем 58 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2019 году жительница Сочи разработала схему преступления и вовлекла в нее остальных подсудимых. Осужденные искали земельные участки, которые по поддельным документам продавали знакомым, а затем уже официально перепродавали другим покупателям. Так они заполучили более 58 миллионов рублей, продав три участка. В 2021 году деятельность банды пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Участок одной из пострадавших, стоимость которого оценивалась в 15 миллионов рублей, они продали при помощи такой схемы — женщине доставили цветы и попросили предъявить паспорт для фото-фиксации получения букета. Ее сфотографировали, а после подделали документ и продали участок.

Ранее в Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, который подарил пенсионерке цветы и лишил ее 1,8 миллиона рублей.