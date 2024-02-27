Россиянин ударил фельдшера скорой помощи и стал фигурантом уголовного дела

В Твери россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на фельдшера

В Твери россиянин стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве из-за нападения на медработника. Об этом во вторник, 27 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Cледственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 февраля бригада скорой помощи прибыла к дому на улице Левитана для оказания помощи находившемуся в состоянии алкогольного опьянения мужчине. В какой-то момент пациент из хулиганских действий ударил фельдшера в лицо.

21 февраля сообщалось, что в Новороссийске задержали мужчину, пытавшегося задушить фельдшера скорой помощи.

