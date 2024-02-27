Российской пенсионерке дали срок за участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ

В Дагестане уехавшей воевать за террористов ИГ российской пенсионерке дали срок

В Республике Дагестан 66-летней российской пенсионерке дали срок за участие в боевых действиях на стороне ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом во вторник, 27 февраля, в своем Telegram-канале сообщает республиканское МВД.

Как установил суд, жительница Кизилюртовского района покинула Россию и незаконно пересекла турецко-сирийскую границу, чтобы воевать на стороне радикальных исламистов. В Сирии она вступила в одно из структурных вооруженных формирований ИГ. После задержания на территории России женщина признала свою вину и оказала силовикам содействие. В результате вместо реального срока она отделалась пятью годами лишения свободы условно.

7 февраля Преображенский суд Москвы заочно арестовал на два месяца россиянку Валерию Дианову, которая уехала в Сирию для участия в боевых действиях в составе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

