Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 27 февраля 2024Силовые структуры

Российской пенсионерке дали срок за участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ

В Дагестане уехавшей воевать за террористов ИГ российской пенсионерке дали срок

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Республике Дагестан 66-летней российской пенсионерке дали срок за участие в боевых действиях на стороне ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом во вторник, 27 февраля, в своем Telegram-канале сообщает республиканское МВД.

Как установил суд, жительница Кизилюртовского района покинула Россию и незаконно пересекла турецко-сирийскую границу, чтобы воевать на стороне радикальных исламистов. В Сирии она вступила в одно из структурных вооруженных формирований ИГ. После задержания на территории России женщина признала свою вину и оказала силовикам содействие. В результате вместо реального срока она отделалась пятью годами лишения свободы условно.

7 февраля Преображенский суд Москвы заочно арестовал на два месяца россиянку Валерию Дианову, которая уехала в Сирию для участия в боевых действиях в составе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      В «Роскосмосе» продлили срок службы созданного для Казахстана спутника

      Евродепутат назвал НАТО террористической организацией

      Павел Деревянко оценил скандальные высказывания Кологривого

      Российские военные сбили три украинских дрона в небе над Белгородской областью

      Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

      Российская авиакомпания отказалась пускать гражданина Нидерландов на рейс

      Байден рассказал о своих будущих планах на 2020 год

      Цена биткоина подскочила до максимума за два года

      На Земле началась магнитная буря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше