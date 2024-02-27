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14:11, 27 февраля 2024Мир

В Словакии предложили создать площадку для мирного диалога по Украине

Глава парламента Словакии: мирный диалог по Украине может начаться в Братиславе
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Председатель Национального совета Словакии Петер Пеллегрини предложил создать площадку для мирного диалога по конфликту на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на чешский телеканал CNN Prima.

«Эти переговоры могут провалиться, но мы хотя бы их начнем. Какой государственный деятель в Европе говорит о том, что необходимо эту войну попробовать закончить переговорами о мире? Военной силой мы этого не достигнем», — отметил Пеллегрини.

Переговоры, по словам главы парламента, могут быть проведены в столице страны Братиславе. Он также предположил, что диалог начнется на экспертном уровне.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое разочарование состоявшейся в Париже встречей по Украине, так как на ней обсуждалось продолжение конфликта, а не достижение мира.

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      Елизавета Мытарева
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