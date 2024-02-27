Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 27 февраля 2024Мир

В Венгрии назвали вступление Швеции в НАТО шагом к третьей мировой войне

Венгерский политик Тороцкаи: вступление Швеции в НАТО — шаг к третьей мировой

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Вступление Швеции в НАТО является шагом к третьей мировой войне. Такое последствие расширения альянса назвал председатель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, его цитирует РИА Новости.

«Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной третьей мировой войне», — заявил политик, добавив, что в его партии сомневаются в намерении России напасть на Швецию или Финляндию.

Ранее венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      В Калининграде ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать город

      В Литве заявили о возможности отправки военных на Украину

      Московский продюсер умер после пластической операции у звездного хирурга

      Симоньян рассказала о нежелании выезжать за границу

      Сотрудница лжеобменника взяла у россиянина миллионы и вылезла с ними через окно

      Короля европейской страны госпитализировали во время отпуска

      Россиянам назвали стоимость пляжных туров в Дагестан летом

      В России объяснили отказ европейских стран отправлять военных на Украину

      В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к пуску «Союза МС-25»

      Завербованный Украиной россиянин рассказал о подготовке теракта в Алтайском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше