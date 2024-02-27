В Венгрии назвали вступление Швеции в НАТО шагом к третьей мировой войне

Венгерский политик Тороцкаи: вступление Швеции в НАТО — шаг к третьей мировой

Вступление Швеции в НАТО является шагом к третьей мировой войне. Такое последствие расширения альянса назвал председатель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, его цитирует РИА Новости.

«Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной третьей мировой войне», — заявил политик, добавив, что в его партии сомневаются в намерении России напасть на Швецию или Финляндию.

Ранее венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление.