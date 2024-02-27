Найденный в гараже арсенал киллера попал на видео

В Петербурге силовики нашли арсенал киллера, застрелившего водителя адвоката

В Санкт-Петербурге силовики обнаружили арсенал киллера, выстрелившего в водителя адвоката у школы. Видео с оружием и боеприпасами публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты, патроны, снайперские винтовки.

Крупный тайник находился в гараже Приморского района. Оттуда изъяты РПГ, радиостанции, средства слежения, взрывчатка, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.

Киллер покушался на адвоката, но спутал его с водителем, в голову которого произвел несколько выстрелов. Основная версия — заказное преступление.

Утром 20 февраля на Выборгском шоссе, около школы №622, неизвестный выстрелил в мужчину, который привез двоих детей в школу. Пострадавшим оказался водитель из Узбекистана, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, но медикам не удалось его спасти.

Суд арестовал стрелка с судимостью за нападения на инкассаторов и предполагаемого заказчика покушения — петербургского бизнесмена Гинтераса Рагаускаса, сообщает «Фонтанка». По данным издания, покушение на адвоката Виктора Патрушева было организовано из-за участка с домом. Рагаускас обещал заплатить за расправу пять миллионов рублей.