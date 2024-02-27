Огромная акула растерзала спасенного людьми кита

New Zealand Herald: огромная акула растерзала кашалота на глазах у людей

В Новой Зеландии огромная акула на глазах людей растерзала кита, который пытался выброситься на берег. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Трехметровый карликовый кашалот и его детеныш заплыли на мелководье в заливе Хокс-Бей на новозеландском Северном острове. Один из очевидцев зашел в воду по пояс и попытался ему помочь. В этот момент на спасенного кита набросилась акула.

Мне сообщили, что, когда акула в первый раз напала на кита, это было как удар молнии — она выскочила из воды и откусила ему голову целиком. Вода была красной от крови. Через 30 секунд акула вернулась, схватила тушу и утащила в море. Не осталось ни кусочка Чед Прентис сотрудник полиции

По словам очевидцев, длина акулы составляла не менее пяти метров.

Ранее специалист по обучению подводной охоте из Австралии опубликовал видео, в котором акула атаковала группу дайверов. Инцидент произошел у побережья Мальдивских островов.

