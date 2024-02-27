Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:47, 27 февраля 2024Из жизни

Огромная акула растерзала спасенного людьми кита

New Zealand Herald: огромная акула растерзала кашалота на глазах у людей

Фото: Laura College / Unsplash

В Новой Зеландии огромная акула на глазах людей растерзала кита, который пытался выброситься на берег. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Трехметровый карликовый кашалот и его детеныш заплыли на мелководье в заливе Хокс-Бей на новозеландском Северном острове. Один из очевидцев зашел в воду по пояс и попытался ему помочь. В этот момент на спасенного кита набросилась акула.

Мне сообщили, что, когда акула в первый раз напала на кита, это было как удар молнии — она выскочила из воды и откусила ему голову целиком. Вода была красной от крови. Через 30 секунд акула вернулась, схватила тушу и утащила в море. Не осталось ни кусочка

Чед Прентиссотрудник полиции
Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

По словам очевидцев, длина акулы составляла не менее пяти метров.

Ранее специалист по обучению подводной охоте из Австралии опубликовал видео, в котором акула атаковала группу дайверов. Инцидент произошел у побережья Мальдивских островов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Калининграде ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать город

      Найденный в гараже арсенал киллера попал на видео

      В бывшей республике СССР запретили переводы с карт «Мир»

      Вице-премьер Канады ушла от ответа на вопрос об отправке войск на Украину

      В сети раскритиковали звезду сериала «Ход королевы» за пропаганду худобы

      Мужчина устроил стрельбу около московского ресторана и был задержан Росгвардией

      Огромная акула растерзала спасенного людьми кита

      Обвинение затребовало сроки для плененных на Украине иностранных наемников

      Украинским военным бесплатно поставят новые зубы

      В Германии впервые обязали беженцев работать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше