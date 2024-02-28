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17:52, 28 февраля 2024Спорт

Александр Емельяненко рассказал о желании помириться с братом Федором

Боец Александр Емельяненко рассказал о желании помириться с Федором Емельяненко

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о желании помириться со старшим братом Федором Емельяненко. Об этом он высказался на канале «На спорте с Монто» в YouTube.

По словам спортсмена, он не знает причин конфликта. «Может быть, раньше его обидели какие-то слова, какие-то поступки. Но я понимаю, можно позлиться раз-два. Тем более, он старше! Можно сесть, поговорить, обсудить. Но не надувать щеки на такой длительный период», — заявил Емельяненко-младший.

Боец подчеркнул, что не нуждается в деньгах старшего брата. «Мы можем просто созвониться, увидеться, где-то посидеть, поговорить», — добавил спортсмен.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

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      Алексей Гусев
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