Александр Емельяненко рассказал о желании помириться с братом Федором

Боец Александр Емельяненко рассказал о желании помириться с Федором Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о желании помириться со старшим братом Федором Емельяненко. Об этом он высказался на канале «На спорте с Монто» в YouTube.

По словам спортсмена, он не знает причин конфликта. «Может быть, раньше его обидели какие-то слова, какие-то поступки. Но я понимаю, можно позлиться раз-два. Тем более, он старше! Можно сесть, поговорить, обсудить. Но не надувать щеки на такой длительный период», — заявил Емельяненко-младший.

Боец подчеркнул, что не нуждается в деньгах старшего брата. «Мы можем просто созвониться, увидеться, где-то посидеть, поговорить», — добавил спортсмен.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.