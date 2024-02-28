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15:39, 28 февраля 2024Спорт

Американская футболистка назвала главный недостаток жизни в России

Футболистка Уильямс назвала проблемой жизни в России невозможность видеть семью

Фото: РИА Новости

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс назвала главный недостаток жизни в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что проблемой для нее является невозможность часто видеть свою семью. Она подчеркнула, что жизнь в разных странах кажется ей одинаковой, добавив, что адаптироваться в Москве ей помогло изучение русского языка. «Что касается паспорта России, то я пока не знаю, подумаю об этом», — подытожила 25-летняя Уильямс.

Футболистка выступает за «Динамо» с января 2023 года. В составе бело-голубых нападающая провела 25 матчей и забила 11 мячей. До этого она играла израильский клуб «Рамат-ха-Шарон» и московский «Локомотив».

Ранее американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше нашел сходство в жизни в России и США. Хоккеист заявил, что уже привык к жизни в России, и не собирается возвращаться на родину.

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      Анастасия Борисова
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