Американский хоккеист нашел сходство между Россией и США

Нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что между США и Россией много схожего

Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше нашел сходство в жизни в России и США. Его слова приводит ТАСС.

«Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково», — поделился впечатлениями спортсмен. Буше отметил, что уже привык к жизни в России, и допустил, что может не вернуться в США по окончании контракта.

Ранее Буше рассказал о реакции соотечественников на его игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он заявил, что семья и друзья полностью поддержали его выбор.

В составе «Авангарда» Буше стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина (в сезоне-2020/2021). В КХЛ, помимо омского клуба, он также выступал за ярославский «Локомотив».