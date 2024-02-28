Автономность смартфонов значительно увеличат

AFP: смартфоны будущего получат значительно большую автономность, чем сейчас

Специалисты предсказали появление смартфонов, которые смогут работать на одной зарядке несколько дней и заряжаться за считанные минуты. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По словам корреспондента агентства, идеи аккумуляторов для смартфонов нового поколения предложили на выставке MWC 2024. Так, в Honor рассказали о новой технологии батарей повышенной емкости, которые могут полностью заряжаться за 40 минут. В свою очередь инженеры Samsung сообщили о твердотельных аккумуляторах, производство которых намерены запустить в 2027 году.

В материале говорится, что некоторые производители предлагают радикальное решение проблемы. Так, китайский стартап Betavolt Technology представил батарею на основе ядерной энергии. Аккумулятор базируется на изотопе никеля-63, он может питать смартфон на протяжении значительного времени — до 50 лет.

По словам журналистов AFP, внедрения инновационных технологий требуют европейские власти. Так, в июне парламент Европейского Союза утвердил новые правила, согласно которым аккумуляторы должны производиться из экологичных материалов и иметь длительный срок использования. «Представьте, что у вас есть телефон, который проработает две недели. Но до того, как это произойдет, нас отделяют годы и годы», — отметил аналитик CCS Insight Бен Вуд.

Ранее аналитики CNBC заявили, что распространение ИИ не приведет к взрывному рост продаж смартфонов. Последний суперцикл, когда за пять лет рынок смартфонов вырос в пять раз, зафиксировали в период с 2010 по 2015 год.