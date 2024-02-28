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18:19, 28 февраля 2024Мир

Байден поедет в больницу

Байден заявил, что поедет в больницу для ежегодного медосмотра для лидеров США

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что поедет в больницу для медосмотра, который ежегодно проводят лидерам США. Об этом со ссылкой на пул Белого дома сообщает РИА Новости.

Как указывают корреспонденты, обязательная процедура с последующим обнародованием результатов будет проводиться в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Медучреждение названо в честь американского врача и бактериолога, впервые обнаружившего источник заражения желтой лихорадкой. Госпиталь является единым медицинским центром для армии, военно-воздушных и военно-морских сил США, а также для государственных чиновников.

3 февраля главу Пентагону Ллойда Остина выписали из того же медицинского центра после диагностирования рака. Затем глава ведомства вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

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      Глеб Бажуткин
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