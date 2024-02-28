Чемпионка ОИ из России высказалась о мотивации после международного отстранения

Синхронистка-чемпионка Колесниченко заявила, что у нее нет проблем с мотивацией

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко высказалась о проблемах с мотивацией после отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По словам синхронистки, у нее с этим все в порядке. «Это моя работа, мы за это, прошу прощения, получаем деньги. Я как бы каждый день хожу на работу, и она приносит мне удовольствие — два в одном», — заявила Колесниченко.

По ее словам, сейчас для россиян проводится множество альтернативных турниров. «Для того чтобы спортсмен не потерял мотивацию, в нашей стране делается все», — подчеркнула она.

4 сентября прошлого года стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного человека. В синхронном плавании на Играх таких дисциплин нет.