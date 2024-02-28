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16:30, 28 февраля 2024Забота о себе

Дженнифер Энистон раскрыла упражнения для поддержания фигуры

55-летняя Дженнифер Энистон показала несложные упражнения для красивой фигуры

Кадр: @jenniferaniston

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла упражнения, которые выполняет для поддержания красивой фигуры. На ее видео, опубликованное в социальных сетях, обратило внимание издание Daily Mail.

55-летняя Энистон рассказала, что начинает каждый день с несложных физических упражнений, которые помогают ей сохранять энергичность и подтянутую фигуру. Она показала, как приседает, балансируя на одной ноге, делает махи руками и отжимается. В конце ролика актриса упала на пол от усталости.

«Знаете, бывают дни, когда ты просто не хочешь этого делать. Но ты просто должен сделать это», — написала Энистон. Она добавила, что тренировки не всегда даются ей легко, особенно по понедельникам.

Актриса стала регулярно рассказывать о своем режиме тренировок с августа 2023 года, когда отказалась от силовых упражнений в пользу аэробных занятий с легким весом. По ее мнению, такой бережный подход к спорту более подходящий для зрелого возраста, придает силы и уменьшает риск травм.

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Ранее Энистон восхитила фанатов, опубликовав видео, где на ее голове видны седые пряди. Подписчики оценили естественную красоту знаменитости и похвалили ее за смелость быть самой собой.

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      Екатерина Улитина
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