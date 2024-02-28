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23:13, 28 февраля 2024Мир

Финляндия не запрещала Киеву использовать переданное оружие для ударов по России

Депутат Копра: Финляндия не запрещала Киеву применять ее оружие для ударов по РФ

Фото: Tom Little / Reuters

Финляндия не запрещала Украине использовать поставленное ей оружие для атак по России. Об этом заявил финский депутат от Национальной коалиционной партии Юкки Копра, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киев вправе наносить удары западным оружием по военным целям на территории РФ.

Ранее Финляндия объвила о намерении выделить Украине через Совет Европы 4 миллиона евро в 2024-2025 годах. Программа действий, в частности, направлена ​​на укрепление прав наиболее уязвимых групп населения.

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      Марина Совина
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