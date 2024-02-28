Финляндия не запрещала Киеву использовать переданное оружие для ударов по России

Депутат Копра: Финляндия не запрещала Киеву применять ее оружие для ударов по РФ

Финляндия не запрещала Украине использовать поставленное ей оружие для атак по России. Об этом заявил финский депутат от Национальной коалиционной партии Юкки Копра, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киев вправе наносить удары западным оружием по военным целям на территории РФ.

Ранее Финляндия объвила о намерении выделить Украине через Совет Европы 4 миллиона евро в 2024-2025 годах. Программа действий, в частности, направлена ​​на укрепление прав наиболее уязвимых групп населения.