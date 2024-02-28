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17:14, 28 февраля 2024Мир

Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

Опрос CSA для Europe 1: 76 процентов французов против отправки войск на Украину

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Подавляющее большинство граждан Франции высказались против возможной отправки своих войск на Украину. На это указывают результаты опроса, опубликованные радиостанцией Europe 1.

По результатам опроса института социальных исследований CSA, 76 процентов опрошенных граждан выразили мнение, что Франция не должна отправлять своих военных на Украину. За участие войск в украинском конфликте высказались 23 процента участников опроса. Остальные респонденты воздержались от ответа.

Радиостанция отметила, что люди возрастом от 50 до 64 лет меньше всего хотят отправки французских войск на Украину: 85 процентов от этой возрастной группы не поддержали бы такое решение.

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Ответы опрошенных граждан не сильно варьировались в зависимости от их пола, профессии и партийной принадлежности. Большинство французов, относящих себя к сторонникам действующего президента Эммануэля Макрона, также выступили против задействования французских войск на Украине.

Ранее Макрон допустил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. Президент Франции добавил, что консенсус по этому вопросу не достигнут, но ничего не может быть исключено.

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      Елизавета Мытарева
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