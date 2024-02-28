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11:40, 28 февраля 2024Спорт

Гашек обрадовался непопаданию Чехии на турнир от НХЛ

Доминик Гашек заявил, что рад непопаданию Чехии в состав Турнира четырех наций
СюжетСанкции против России:

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек обрадовался непопаданию сборной Чехии в состав Турнира четырех наций, организованного Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Гашек заявил, что турнир является рекламой НХЛ, в которой продолжают выступать российские игроки. По его мнению, лига несет ответственность за пиар россиян, а значит, то, что чехи не сыграют на Турнире четырех наций — хорошо.

Турнир пройдет в феврале 2025 года в Канаде и США. В нем примут участие игроки НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.

С февраля 2022 года Гашек активно выступает за санкции против российских спортсменов. Он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Также чех отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой участие в нем российских хоккеистов.

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      Анастасия Борисова
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