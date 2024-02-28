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14:05, 28 февраля 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ рассказал о проверке освобожденных российских военнопленных

Генерал-майор ФСБ Михайлов: освобожденные из плена проходят проверку

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Освобожденные российские военнопленные проходят обязательную проверку рядом способов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Он объяснил, что собираются показания самого военнопленного, свидетельские показания, документация.

«Опрашивается сам человек, который вернулся из плена. Проверяются его показания в самых разных формах: документально, на основании свидетельских показаний. Разбираются, чем занимался человек, воевал или не воевал на стороне противника, брал ли в руки оружие, какие разговоры вел. Многое зависит от возможности перепроверки таких фактов», — описал Михайлов.

Он также не исключил, что российских пленных могут заставлять воевать на стороне Украины под угрозой лишения жизни. Подобная практика, по словам Михайлова, существовала и в других конфликтах.

«Тут вопрос не только военной парадигмы, но и политический: если человек воевал в составе ВС РФ, а потом переходит на сторону ВСУ — это важный политический аспект. Но, как правило, таких военных особо не жалеют, отправляют в самые горячие точки», — рассказал генерал-майор.

Михайлов добавил, что вопрос о смягчении наказания в случае принуждения пленного к участию в конфликте на стороне противника должен быть рассмотрен судом, но усомнился в возможности подобного снисхождения.

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Ранее сообщалось, что в отношении 52-летнего российского военнослужащего, освобожденного из украинского плена, возбудили уголовное дело об участии в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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