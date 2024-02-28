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11:22, 28 февраля 2024Из жизни

Немецкий князь-самозванец завел роман с наследницей миллиардера

Daily Mail: наследница миллиардера Кациматидиса завела роман с немецким князем
Andrea Catsimatidis

Andrea Catsimatidis. Фото: John Lamparski / Getty Images

Наследница американского миллиардера Джона Кациматидиса завела роман с немецким князем Марио-Максом Шаумбург-Липпе — героем сомнительных реалити-шоу и продавцом эликсира богатства. Об этом сообщает издание Daily Mail.

46-летний Шаумбург-Липпе познакомился с 33-летней Андреа Кациматидис в сентябре 2023 года. Андреа возглавляет манхэттенское отделение Республиканской партии США и в прошлом была замужем за внуком бывшего президента США Ричарда Никсона.

В немецких монархических кругах Марио-Макс Шаумбург-Липпе слывет самозванцем. Считается, что он не имел связей с династией Шаумбург-Липпе и княжеского титула до 24 лет, когда его усыновила 90-летняя вдова князя Макса Шаумбург-Липпе. Другие члены династии не признают его прав на титул и считают, что он использует его для обогащения.

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Марио-Макс был участником немецкой версии реалити-шоу «Большой брат». Он также снимался в американских реалити-шоу, продавал в телевизионном «Магазине на диване» флаконы с эликсиром богатства, стоящие 99 евро, и рекламировал плавки в стиле ледерхозе — традиционных баварских кожаных штанов. Его хобби — селфи со знаменитостями. У Марио-Макса есть фото с принцем Гарри, князем Монако Альбером II, певицей Леди Гагой, актрисой Эмили Блант и композитором Эндрю Ллойдом-Уэббером.

В январе сообщалось, что Марио-Макс Шаумбург-Липпе сфотографировался с британским принцем Гарри. Немецкие и британские монархисты заявили, что Гарри опозорился, позируя с самозванцем.

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      Олег Парамонов
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