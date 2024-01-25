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12:22, 25 января 2024Из жизни

Принц Гарри опозорился из-за немецкого князя-самозванца

Принц Гарри сделал селфи с князем-самозванцем, торговавшим эликсиром богатства

Фото: @princemariomax

Принц Гарри сфотографировался с немецким князем Марио-Максом Шаумбург-Липпе — героем сомнительных реалити-шоу и продавцом эликсира богатства. Об этом сообщает издание Daily Mail.

46-летний Марио-Макс Шаумбург-Липпе попросил Гарри сделать с ним селфи во время церемонии вручения премии «Живые легенды авиации», которая проходила в Лос-Анджелесе. Тот охотно согласился. Это вызвало недовольство и у немецких, и у британских монархистов: по их мнению, Гарри опозорился, позируя с самозванцем.

Марио-Макс не имел связей с династией Шаумбург-Липпе и княжеского титула до 24 лет, когда его усыновила 90-летняя вдова князя Макса Шаумбург-Липпе. Другие члены династии не признают его прав на титул и считают, что он использует его для обогащения.

Марио-Макс был участником немецкой версии реалити-шоу «Большой брат». Он также снимался в американских реалити-шоу, продавал в телевизионном «Магазине на диване» флаконы с эликсиром богатства, стоящие 99 евро, и рекламировал плавки в стиле ледерхозе — традиционных баварских кожаных штанов. Его хобби — селфи со знаменитостями. У Марио-Макса есть фото не только с принцем Гарри, но и с князем Монако Альбером II, певицей Леди Гагой, актрисой Эмили Блант и композитором Эндрю Ллойдом-Уэббером.

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Князь Александр Шаумбург-Липпе, считающийся главой династии Шаумбург-Липпе, заявил, что принцу Гарри следовало быть осторожнее. «В его ситуации нельзя окружать себя непроверенными людьми», — заявил он.

Принц Гарри стал одним из четырех лауреатов премии «Живая легенда авиации» в этом году. Отдельную награду также получила Лорен Санчес — невеста миллиардера Джеффа Безоса, бывшая телеведущая и профессиональный пилот вертолета. Ей дали Высшую премию за вертикальные полеты.

В декабре 2023 года сообщалось, что исламисты планируют покушение на принца Гарри. Источники в правоохранительных органах Германии утверждают, что это связано с его службой в составе контингента британской армии в Афганистане.

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      Олег Парамонов
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