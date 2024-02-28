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14:49, 28 февраля 2024Среда обитания

Китайцы бросились арендовать дорогие квартиры в Москве

Представители Азии начали проявлять интерес к аренде дорогого жилья в столице

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В настоящее время в Москве наблюдается рост доли иностранного спроса на аренду жилья высокобюджетного сегмента. При этом основной интерес начали проявлять представители Азии — Китая, Южной Кореи и Ирана. О том, что уроженцы этих стран бросились арендовать дорогие квартиры в российской столице, пишет РБК со ссылкой на данные агентства премиальной недвижимости Point Estate.

С февраля 2023-го по февраль 2024 года общая доля спроса в столице выросла на три процентных пункта и составила 15 процентов. При этом до февраля 2022 года доля иностранцев составляла 30 процентов.

Руководитель отдела аренды Point Estate Виктория Кобахидзе добавила, что в последние месяцы выросло количество клиентов из Европы (в основном, Италии) и Южной Америки (Чили), прежде всего за счет дипломатов.

В Intermark Real Estate заявили, что среди иностранцев в настоящее время квартиры арендуют в основном выходцы из стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), имеющих развитие в коммерческой и политической жизни России.

Ранее была названа стоимость аренды самой дешевой квартиры с видом на Кремль. Расположенный у метро «Павелецкая» объект обойдется в 28 миллионов рублей в месяц.

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      Мария Черкасова
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