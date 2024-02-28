Кремль отреагировал на угрозы нейтрализовать Калининград

Песков об угрозах нейтрализовать Калининград: это регион РФ, и так будет всегда

Калининград и Калининградская область являются российской территорией. Так на угрозы нейтрализовать субъект РФ ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Калининград всегда будет оставаться российским регионом.

Как ранее предположил член Совета Федерации Владимир Джабаров, в случае попытки выполнить объявленную послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом угрозу нейтрализовать Калининград, в этом будут принимать участие «"войска" еврокарликов». По ироничному замечанию Джабарова, такая угроза вызывает неподдельный страх.

В свою очередь, член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков сказал «Ленте.ру», что заявления прибалтов о нейтрализации Калининграда являются фикцией.