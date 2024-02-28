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23:07, 28 февраля 2024Спорт

Медведев впервые в карьере выиграл матч без единого эйса

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч без единого эйса

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче второго раунда турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 28 февраля, и продлилась три сета. Россиянин одержал победу со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Как уточняет «РБК Спорт», Медведев впервые в карьере выиграл матч без единого эйса.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между Алехандро Давидовичем-Фокиной и Якубом Меншиком. Медведев является действующим победителем турнира.

19 февраля Медведев вылетел из топ-3 рейтинга ATP. Россиянин опустился с третьей на четвертую строчку.

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      Алексей Гусев
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