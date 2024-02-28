Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 28 февраля 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери Украины в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 695 человек в зоне СВО за сутки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 695 человек. Это следует из данных, раскрытых официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

По данным ведомства, наибольшие потери — до 230 человек, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей — Украина понесла на донецком направлении. На авдеевском направлении, где подразделения российской группировки войск Центр взяли под контроль поселок Петровское (украинское название Степовое), Киев потерял 165 военнослужащих, пять автомобилей, американский бронетранспортер М113, две боевые машины пехоты Bradley и четыре танка.

Помимо этого, Вооруженные силы России уничтожили или ранили до 145 бойцов ВСУ, а также успешно атаковали две боевые машины пехоты и два пикапа на купянском направлении. На южнодонецком направлении украинские войска лишились до 115 человек, танка, трех автомобилей, самоходной установки «Гвоздика», противотанковой пушки «Рапира» и склада боеприпасов, на херсонском — до 40 военнослужащих и двух автомобилей.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в зоне СВО в среднем более 800 человек и 120 единиц техники. Всего с начала боевых действий Украина потеряла свыше 444 тысяч военнослужащих. Кроме того, с января российские войска взяли под контроль около 327 квадратных километров территорий вошедших в состав страны регионов — республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на слова Макрона об иностранных войсках на Украине. Что сказали в Пекине?

      Российский солдат рассказал о давнем присутствии спецназа НАТО на Украине

      У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

      В Латвии предложили считать участие в выборах президента России преступлением

      Звезду «Дома-2» избили в Москве

      Стало известно о работе над цифровой платежной платформой стран БРИКС

      В Госдуме назвали предположительные темы послания Путина Федеральному собранию

      Раскрыты подробности судебного дела Крида против Роскомнадзора

      В России объявили о бесплатных концертах популярных артистов

      Уничтоженную ВСУ физическую защиту ЗАЭС восстановили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше