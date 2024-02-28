Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 695 человек в зоне СВО за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 695 человек. Это следует из данных, раскрытых официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

По данным ведомства, наибольшие потери — до 230 человек, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей — Украина понесла на донецком направлении. На авдеевском направлении, где подразделения российской группировки войск Центр взяли под контроль поселок Петровское (украинское название Степовое), Киев потерял 165 военнослужащих, пять автомобилей, американский бронетранспортер М113, две боевые машины пехоты Bradley и четыре танка.

Помимо этого, Вооруженные силы России уничтожили или ранили до 145 бойцов ВСУ, а также успешно атаковали две боевые машины пехоты и два пикапа на купянском направлении. На южнодонецком направлении украинские войска лишились до 115 человек, танка, трех автомобилей, самоходной установки «Гвоздика», противотанковой пушки «Рапира» и склада боеприпасов, на херсонском — до 40 военнослужащих и двух автомобилей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в зоне СВО в среднем более 800 человек и 120 единиц техники. Всего с начала боевых действий Украина потеряла свыше 444 тысяч военнослужащих. Кроме того, с января российские войска взяли под контроль около 327 квадратных километров территорий вошедших в состав страны регионов — республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.