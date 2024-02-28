Минобразования прокомментировало донос на учительницу из-за свадебного фото

Минобразования: учительницу из Куйбышева не уволят из-за свадебного фото

Учительнице из Куйбышева, на которую донесли из-за свадебной фотографии, не грозит увольнение или выговор. Об этом заявила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, ее цитирует РИА Новости.

«Мы с Мариной Олеговной общались. Конечно, эта ситуация для учителя… крайне безобразная история… Насколько я понимаю, все, что ей сейчас необходимо, — это спокойствие», — сказала министр, добавив, что преподаватель сейчас находится в положении.

В ведомстве пояснили, что учителю рекомендовали удалить из социальной сети вызвавшее недовольство фото, так как «в каждой школе страны действуют положения о профессиональной этике». Это помогло защитить личную жизнь учителя и оградить его от крайне негативной ситуации, заявили в министерстве.

О том, что житель Новосибирской области написал донос на учительницу школы-интерната из-за ее семейной фотографии, стало известно 22 февраля. Автор жалобы счел непристойным снимок, на котором женщина стоит в обнимку с мужем на фоне храма.

Впоследствии директор школы заступилась за учительницу, на которую был написан донос из-за свадебной фотографии. Она усомнилась в здоровье автора доноса, подчеркнув, что учительница испытывает чувство неудобства и переживает из-за написанной на нее жалобы. Женщина беременна двойней, добавила директор и сообщила, что на фоне сложившейся ситуации ей пришлось вызывать скорую помощь из-за резко поднявшегося давления.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству и Совету по правам человека до 1 июня 2024 года проработать вопрос защиты репутации педагогов. Кабмину и СПЧ предстоит проанализировать способы защиты репутации учителей, в том числе с учетом публикаций о них в соцсетях.