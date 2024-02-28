Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 28 февраля 2024Россия

Минобразования прокомментировало донос на учительницу из-за свадебного фото

Минобразования: учительницу из Куйбышева не уволят из-за свадебного фото

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Учительнице из Куйбышева, на которую донесли из-за свадебной фотографии, не грозит увольнение или выговор. Об этом заявила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, ее цитирует РИА Новости.

«Мы с Мариной Олеговной общались. Конечно, эта ситуация для учителя… крайне безобразная история… Насколько я понимаю, все, что ей сейчас необходимо, — это спокойствие», — сказала министр, добавив, что преподаватель сейчас находится в положении.

В ведомстве пояснили, что учителю рекомендовали удалить из социальной сети вызвавшее недовольство фото, так как «в каждой школе страны действуют положения о профессиональной этике». Это помогло защитить личную жизнь учителя и оградить его от крайне негативной ситуации, заявили в министерстве.

О том, что житель Новосибирской области написал донос на учительницу школы-интерната из-за ее семейной фотографии, стало известно 22 февраля. Автор жалобы счел непристойным снимок, на котором женщина стоит в обнимку с мужем на фоне храма.

Впоследствии директор школы заступилась за учительницу, на которую был написан донос из-за свадебной фотографии. Она усомнилась в здоровье автора доноса, подчеркнув, что учительница испытывает чувство неудобства и переживает из-за написанной на нее жалобы. Женщина беременна двойней, добавила директор и сообщила, что на фоне сложившейся ситуации ей пришлось вызывать скорую помощь из-за резко поднявшегося давления.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству и Совету по правам человека до 1 июня 2024 года проработать вопрос защиты репутации педагогов. Кабмину и СПЧ предстоит проанализировать способы защиты репутации учителей, в том числе с учетом публикаций о них в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Германия подняла в воздух истребители. Причиной тревоги стал российский самолет-разведчик

      Французский наемник рассказал о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых

      Наемники ЧВК «Вагнер» приехали к детям в «Артек»

      Россия вошла в топ поставщиков золота в одну европейскую страну

      Посол рассказал о проблемах ВСУ с вербовкой наемников

      Минобразования прокомментировало донос на учительницу из-за свадебного фото

      В России суд вынес приговор агенту Украины за попытку купить компоненты к С-300

      В МИД России назвали неизбежным суд над властями Украины

      В Петербурге школьник получил в лицо струю из перцового баллончика из-за отца

      Овечкин сделал голевой пас в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше