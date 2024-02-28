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02:21, 29 февраля 2024Бывший СССР

На Украине порассуждали об использовании европейских военных

Политолог Карасев: европейцы заменят военных ВСУ в тыловых районах

Украина может использовать европейских военных для высвобождения из тыловых районов частей для фронта, такую точку зрения высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV..

По его мнению, европейские части могут занять позиции в тыловых районах на западе страны, например, возле Приднестровья, или у границы с Белоруссией. Как заявил Карасева, европейский контингент может понадобиться Киеву в случае катастрофической нехватки личного состава в ВСУ.

О возможной отправке иностранных военных на Украину заявил президент Франции Эммануэль Макрон,

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      Марина Совина
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