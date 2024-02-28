Наемники ЧВК «Вагнер» приехали к детям в «Артек»

Вагнеровцы приехали в детский лагерь в Крыму и оставили запись в книге гостей

Наемники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» посетили детский лагерь «Артек» в Крыму. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

На кадрах девочки завязывают на вагнеровцах пионерские галстуки. Затем собравшиеся чествуют мужчин, на груди которых видны боевые награды ЧВК, аплодируя им и скандируя: «Спасибо!».

Вагнеровцы поблагодарили детей за прием и оставили запись в книге почетных гостей «Артека». «Спасибо вам огромное от сотрудников группы Вагнера», — написали они.

Ранее в Бурятии шестиклассникам на уроке вручили флаг «Вагнера» с надписью: «Ничего личного, нам заплатили». Сотрудники ЧВК пообщались со школьниками в рамках «Урока мужества».