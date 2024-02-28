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17:23, 28 февраля 2024Экономика

Назван срок запуска производства авто на бывшем заводе Mercedes

Мантуров: выпуск автомобилей на бывшем заводе Mercedes начнется в 2024 году

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Выпуск автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируют начать в 2024 году. Такие сроки назвал глава Минпромторга, вице-премьер России Денис Мантуров, слова которого приводит РИА Новости.

«В этом году должны запустить», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о планах производства на бывшем предприятии немецкого автоконцерна Mercedes в РФ. В настоящий момент завод находится в собственности отечественного автодилера «Автодом».

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В январе стало известно, что территорию бывшей площадки Mercedes в подмосковном Поварово начали использовать как склад для хранения машин из Китая, которые привозят для новых покупателей. По данным Autonews, на территории завода припаркованы сотни машин в защитной ткани. Часть из хранящихся на площадке автомобилей — китайские гибриды Lixiang, по итогам 2023 года вошедшие в топ-10 по популярности среди неофициально ввозимых в Россию. Также на предприятии находятся автомобили Aito, о планах на производство которых компания сообщала ранее.

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