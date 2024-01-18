Завод Mercedes в России стали использовать как склад для машин из Китая

Autonews: территория завода Mercedes в Поварово стала складом для машин из Китая

Территория бывшего завода Mercedes в подмосковном Поварово стала складом для хранения машин из Китая, которые привозят для новых покупателей. О новом способе использовать площадку предприятия сообщает Autonews.

В настоящее время на территории завода припаркованы сотни машин в защитной ткани. По словам корреспондента, на предприятии разместили партию крупных кроссоверов, отличных от Mercedes GLS. Часть из хранящихся на площадке автомобилей — китайские гибриды Lixiang, по итогам 2023 года вошедшие в топ-10 по популярности среди неофициально ввозимых в Россию. Также на предприятии хранятся автомобили Aito, о планах на производство которых компания сообщала ранее.

О покупке российского бизнеса автоконцерна Mercedes-Benz стало известно в апреле 2023 года. Покупателем стала дилерская группа «Автодом» — сумму сделки не раскрывают, однако немецкая фирма сохранила право выкупить бизнес обратно «за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком». В Минпромторге заявил, что «Автодом» сможет привлечь для работы на подмосковном заводе другие компании в качестве производственных партнеров. В начале 2024 года гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский рассказал о планах сборки уже в этом году 30 тысяч машин совместно с новым партнером и идее увеличить производство до 100 тысяч в год при условии спроса.

Входящее в ГК «Автодом» АО «МБ РУС», заключило соглашение с китайской автокомпанией Seres Group, которая совместно с Huawei выпускает автомобили под брендом Aito. В России будут продаваться гибриды Seres Aito M5 и M7, а со второй половины 2024-го — также Seres Aito М9. Машины обещают обслуживать в сервисных центрах по всей стране.