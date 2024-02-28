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15:46, 28 февраля 2024Бывший СССР

«Они постоянно тут». Военный заявил о давнем присутствии спецназовцев НАТО на Украине. Что они делают в зоне СВО?

Солдаты НАТО служат в ВСУ летчиками и связистами в зоне проведения СВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцы спецназа стран НАТО уже давно присутствуют в зоне проведения СВО на Украине, некоторые служат в украинской армии летчиками и связистами. Об этом заявил командир одного из добровольческих штурмовых подразделений Вооруженных сил (ВС) России, участвующих в боевых действиях на артемовском направлении.

По словам российского военного, представители сил специальных операций стран Североатлантического альянса уже давно находятся на артемовском направлении. В частности, не дающие отступать украинцам заградотряды состоят именно из солдат спецназа НАТО.

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российский военный

Российский военный оценил уровень подготовки спецназа НАТО

Командир российского добровольческого подразделения рассказал, что в основном иностранные военные служат связистами, консультантами, наводчиками западного вооружения, а также летчиками. При этом он отметил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было такого количества «качественных пилотов».

Они постоянно тут. Раньше их пытались добровольцами и наемниками представить, но постепенно все становится на свои места

российский военный

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Он также рассказал, что в основном все спецоперации ВСУ планируют именно иностранные специалисты. Однако, по словам бойца, спецназовцы стран НАТО обладают высокой подготовкой, но плохо справляются с продолжительным прессингом.

В Великобритании признали присутствие западного спецназа на Украине

28 февраля высокопоставленный европейский военный чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что на Украине уже находятся западные формирования специального назначения, о которых не сообщается официально.

Фото: Remo Casilli / Reuters

По его словам, о том, что на Украине служат бойцы из разных стран, известно давно. «Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — рассказал он. Таким образом собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. По мнению европейского чиновника, заявление Макрона было направлено на «создание неопределенности» и попытку сдерживания в отношениях с Россией.

С момента начала специальной военной операции на Украине в СМИ периодически появляется информация о присутствии в зоне боевых действий иностранных наемников. The Washington Post сообщал, что, несмотря на заявления западных лидеров, известно, что страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили на Украину свои специальные силы и военных советников еще в начале СВО. По данным газеты, Международный легион Украины составляют около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей.

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      Варвара Кошечкина
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