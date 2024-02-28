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09:47, 28 февраля 2024Спорт

Овечкин сделал голевой пас в матче НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Детройту» со счетом 3:8, Овечкин сделал голевой пас

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс». Результаты доступны на сайте лиги.

«Вашингтон» проиграл со счетом 3:8. Решение о еще одной результативной передаче, сделанной Овечкиным, руководство НХЛ пересмотрело не в пользу игрока.

В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» располагается на шестом месте, набрав 72 очка. «Вашингтон» занимает девятое место, имея в активе 63 очка.

21 февраля 38-летний Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, являющегося лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, до 56 шайб. В активе форварда 838 голов.

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      Анастасия Борисова
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