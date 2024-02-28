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15:34, 28 февраля 2024Мир

Папу Римского увезли в больницу

ABC: Папу Римского Франциска госпитализировали после аудиенции в Ватикане

Фото: Stefano Spaziani / Globallookpress.com

Папу Римского Франциска госпитализировали после проведения общей аудиенции в Ватикане. Об этом сообщает телеканал ABC.

«После общей аудиенции Папа Франциск отправился в больницу Джемелли Изола Тиберина для прохождения медицинского осмотра». — указали в пресс-службе Святого Престола.

Как стало известно католическому изданию CRUX, 4 дня назад, 24 февраля, понтифику пришлось отменить очередную аудиенцию. Франциск отменил встречу с дьяконами Римской епархии, пожаловавшись на симптомы «легкого гриппа».

Отмечается, что 87-летний глава церкви страдает несколькими хроническими заболеваниями и ныне вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей, до этого критиковавший Папу Римского, извинился за свои прошлые высказывания и подарил ему аргентинские сладости во время частной аудиенции в Риме.

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      Глеб Бажуткин
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