На послание Путина допустят зарубежные СМИ

Песков заявил, что некоторые зарубежные СМИ будут освещать послание Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о допуске зарубежных СМИ к освещению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Его комментарий передает ТАСС.

Журналисты спросили, будут ли аккредитованы на мероприятие представители иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран. «Да, они обращаются, некоторые из них будут допущены», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 20 городов России. Выступление Путина будут показывать бесплатно.

Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. Глава государства уточнял, что в послании поставит задачи на ближайшие шесть лет.