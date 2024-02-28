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12:16, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

На послание Путина допустят зарубежные СМИ

Песков заявил, что некоторые зарубежные СМИ будут освещать послание Путина

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о допуске зарубежных СМИ к освещению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Его комментарий передает ТАСС.

Журналисты спросили, будут ли аккредитованы на мероприятие представители иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран. «Да, они обращаются, некоторые из них будут допущены», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 20 городов России. Выступление Путина будут показывать бесплатно.

Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. Глава государства уточнял, что в послании поставит задачи на ближайшие шесть лет.

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      Маргарита Щигарева
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