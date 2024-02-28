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12:34, 28 февраля 2024Бывший СССР

Песков рассказал о раскачивании ситуации на Украине

Песков: Украине не нужна помощь в раскачивании ситуации в стране

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации внутри страны, а соответствующие процессы вызревают изнутри. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, что сейчас на Украине много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны. Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри», — рассказал он.

Песков также отметил, что из Киева регулярно идут разные обвинения и заявления, поэтому Москва не может реагировать на все из них.

Во вторник, 27 января, комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что якобы Россия готовится подорвать легитимность украинского президента Владимира Зеленского после 20 мая, когда истечет срок его полномочий. Кроме того, украинская разведка утверждает, что российские спецслужбы планируют распространить панические настроения, уныние, разжечь конфликт между гражданскими и военными, а также рассорить Киев с его союзниками.

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      Александр Курбатов
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