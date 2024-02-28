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16:13, 28 февраля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в поджоге склада «Леруа Мерлен» россиянина отправили в СИЗО

Суд Приморья арестовал подозреваемого в поджоге склада «Леруа Мерлен» мужчину

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд отправил в СИЗО 38-летнего жителя Владивостока, подозреваемого в поджоге складского помещения гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артеме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.

В отношении арестованного мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Пожар на складе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока произошел в понедельник, 26 февраля. Изначально сотрудники МСЧ сообщали о возгорании 200 квадратных метров, однако позже уточнили, что в Артеме горят два склада на площади 450 квадратных метров. Прибывшие на место силовики обнаружили признаки поджога.

Незадолго до этого возгорание в гипермаркете «Леруа Мерлен» произошло и в Санкт-Петербурге.

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      Олеся Мицкевич
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