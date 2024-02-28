Польшу не устроили предложенные ЕС ограничения на ввоз украинской продукции

Туск: Польша не согласна с предложенными ЕС лимитами на ввоз продукции с Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не согласна с предложенными Европейским союзом (ЕС) лимитами на беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы готовы к серьезному разговору о лимитах. С теми лимитами, которые предложил Брюссель, мы не можем согласиться», — отметил политик.

Туск подчеркнул, что в предложении ЕС Польшу не устроила попытка незначительного ограничения наплыва товаров с Украины. По его словам, европейские представители предложили ввозить без пошлины «столько [продукции], сколько было в 2022-2023 годах».

Польские власти, напротив, намерены предложить беспошлинно ввозить украинскую продукцию в том количестве, какое было до начала специальной военной операции (СВО).

Ранее 28 февраля премьер Туск сообщил, что Польша рассматривает вариант полного закрытия границы с Украиной и полного прекращения товарооборота со страной на некоторое время.