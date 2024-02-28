Появилось фото залетевшего во двор ростовской школы дрона

Появилось фото дрона, залетевшего во двор школы в Ростове-на-Дону

Опубликовано фото залетевшего во двор школы №54 в Ростове-на-Дону дрона, из-за которого пришлось эвакуировать учебное учреждение. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

На кадрах показан квадрокоптер с четырьмя винтами. На снимке видно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) лежит на траве.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале отметил, что прибывшие на место минеры не обнаружили взрывоопасных предметов на БПЛА.

Ранее появилась информация, что школу №54 в Ростовской области эвакуировали из-за того, что на территорию образовательного учреждения упал квадрокоптер. На данный момент выясняется, кому принадлежит упавший на территории образовательного учреждения летательный аппарат.