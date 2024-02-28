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17:32, 28 февраля 2024Россия

Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России

Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития России

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России. Указ, подписанный главой государства, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, стратегия определяет цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития России, а также устанавливает основные направления государственной политики в этой области и меры их реализации.

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      Константин Лысяков
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