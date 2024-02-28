Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития России

Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России. Указ, подписанный главой государства, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, стратегия определяет цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития России, а также устанавливает основные направления государственной политики в этой области и меры их реализации.