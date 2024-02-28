Раскрыты подробности судебного дела Крида против Роскомнадзора

Адвокат Крида: Роскомнадзор не смог доказать наличие рекламы казино у артиста

Раскрыты подробности судебного дела российского рэп-исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) против Роскомнадзора (РКН) из-за блокировки аккаунта артиста на стриминговом сервисе Twitch. О деталях разбирательства сообщил адвокат музыканта Владислав Подшибякин в беседе с РИА Новости.

Собеседник издания заявил, что РКН не предоставил доказательства того, что рэпер рекламировал онлайн-казино во время своих стримов.

«Сам Роскомнадзор, по сути, в процессе признал, что у них нет доказательств того, что какую-то рекламу казино или гиперссылки размешал Егор Крид. Те ссылки, на которые ссылаются, это всплывающие окна, которые работают независимо от пользователя платформы», — отметил Подшибякин, подчеркнув, что подобную рекламу размещает сама платформа Twitch.

Ранее сообщалось, что Крид выиграл суд против РКН и Федеральной налоговой службы (ФНС) по делу о блокировке его аккаунта на Twitch.

В 2023 году канал артиста заблокировали из-за рекламы онлайн-казино во время стримов по требованию РКН. Незадолго до этого на деятельность Крида на Twitch внимание обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.