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12:52, 28 февраля 2024Экономика

Райффайзенбанк ухудшил некоторые условия для клиентов

Райффайзенбанк ввел комиссию 1 % на переводы в евро

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Райффайзенбанк снизил предельную сумму на счетах в евро, которая не облагается комиссией, а также ввел плату за проведение трансграничных переводов в евро. Об ухудшении некоторых условий для клиентов сообщили на сайте организации.

С 13 марта сумма, с которой не взимают ежемесячную комиссию за обслуживание счетов в евро, снизится с 10 до 5 тысяч. С их владельцев будут взимать один процент от этой суммы, но не менее 50 евро. Также на весь март 2024 года устанавливается комиссия за проведение трансграничных переводов в евро. Переводы через приложение «Райффайзен онлайн» обойдутся в один процент от суммы трансакции, а для тех, кто совершает платежи в отделении банка — 1,5 процента. Максимальный размер комиссии в обоих случаях составит до 500 евро.

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Ранее банк увеличил максимальный размер комиссии для физических лиц за переводы валюты в другие банки в долларах или евро. С 5 февраля они выросли с 300 до 1000 долларов или евро. Ставка при этом составит от двух до трех процентов, если совершать перевод в приложении банка или офисе.

В 2023 году чистая прибыль российского подразделения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) упала сразу на 35 процентов. Показатель опустился до 1,3 миллиарда евро по сравнению с 2,05 миллиарда в 2022 году. Сократился и чистый процентный доход российской «дочки» организации — на восемь процентов, до 1,4 миллиарда евро. Заметнее упали чистые комиссионные доходы — сразу на 43 процента, до 1,15 миллиарда евро.

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      Вячеслав Агапов
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